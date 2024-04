(Di lunedì 29 aprile 2024) Bologna, 29 aprile 2024 –in via: è successo ieri domenica 28 aprile. A segnalarle è stata una donna che ha riferito di aver notatoli che a tutti gli effetti sembrano essere resti umani durante una passeggiata nei boschi insieme al figlio e a un altro ragazzo. La centrale operativa della polizia ha inviato immediatamente inviato due Volanti della questura di Bologna presso vianei pressi dell’area boschiva. Sul posto sono state effettivamente rivenute, anche grazie all’ausilio dei vigili del fuoco che hanno rimosso alcuni tronchi caduti e del medico legale, complessivamente 13 parti di scheletro umano, anche posizionate vicino a dei tronchi di albero caduti, una sciarpa e, a distanza di circa 10 metri, una scarpa da trekking. ...

Il presidente della Sierra Leone Julius Maada Bio ha dichiarato che il Paese sta vivendo una minaccia esistenziale a causa dell'abuso di droghe, in particolar modo del Kush, un micidiale mix di sostanze come fentanil, cannabis, tramadolo e persino ossa umane tritate. Ecco di cosa si tratta e

Freetown ( Sierra Leone), 6 aprile 2024 – La Sierra Leone ha dichiarato l'emergenza nazionale per l'elevata circolazione della Kush , una sostanza stupefacente composta da una miscela di sostanze chimiche (tra cui cannabis e fentanyl, e in certi casi ossa umane ) che danno effetti simili a quelli

In Sierra Leone è stato dichiarato lo stato d' Emergenza nazionale a causa della Kush , una nuova droga sintetica ottenuta con cannabis , fentanyl e persino ossa umane : la polizia del Paese è stata costretta a sorvegliare i cimiteri. Il presidente della Sierra Leone, Julius Maada Bio, ha annunciato

ossa umane trovate in via Vallescura: il mistero di quel corpo nel bosco - Secondo le prime analisi potrebbe trattarsi di un uomo di età superiore ai 50 anni deceduto meno di tre anni fa. Vicino al macabro ritrovamento anche una sciarpa e una scarpoa da trekking

Ritrovate ossa umane in una zona boschiva sui Colli - Da una prima indagine il decesso risalirebbe ad almeno tre anni fa: due giovani le hanno scoperte in via Vallescura mentre passeggiavano

San Bernardino alle ossa: storia, leggenda e curiosità di questa chiesa di Milano - Andiamo alla scoperta di una delle chiese più misteriose di Milano: San Bernardino alle ossa in piazza Santo Stefano.

