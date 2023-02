Terremoto magnitudo 7 | 9 in Turchia e Siria Allarme maremoto in Italia Treni | circolazione sospesa in Calabria | Puglia e Sicilia

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Scossa didevastante,7.9, è stata registrata alle 4:17 ora locale (le 2:17 in) nel sud della, non lontano dal confine con la. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv)no e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 25 km di profondità ed epicentro nella provincia di Gaziantep L'articolo proviene da Firenze Post.

La Chiesa dell'Annunciazione di Iskenderun, cattedrale cattolica risalente al 19esimo secolo, è stata in gran parte distrutta daldi7.9 che ha colpito il sud est della Turchia provocando almeno 76 morti e 440 feriti. Lo fanno sapere all'ANSA fonti nella comunità cattolica in Turchia. Il sisma ha colpito ...... le due in Italia, quando una scossa di7.9, la più forte di una lunga serie, ha investito le regioni del paese che confinano con la Siria. Ilsi è sviluppato a circa 25 km di ...

Terremoto in provincia di Napoli, in Campania, a Pozzuoli. Magnitudo 3. Ecco qui i dettagli iLMeteo.it

Catania, scossa di terremoto magnitudo 3.7 Sky Tg24

Terremoto SICILIA, scossa di magnitudo 3.7 a Adrano, tutti i dettagli 3bmeteo

Terremoto magnitudo 3.7 ad Adrano, in provincia di Catania Gazzetta del Sud - Edizione Sicilia

Ankara, 6 feb. (Adnkronos) - Una violentissima scossa di terremoto di magnitudo 7,9 della scala Richter è stata registrata nel sud della Turchia, al confine con la Siria. Almeno 111 morti e 516 feriti ...Il sisma. Scossa di magnitudo 7.9 nella notte: centinaia di morti e feriti. Sospesa la circolazione ferroviaria per alcune ore in Italia per il timore di maremoti. Una scossa di terremoto di magnitudo ...