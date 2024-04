Promozione La Comacchiese finisce sbancando Corticella

(Di lunedì 29 aprile 2024) Junior3 JUNIOR: Garoia, Dovesi (45’ st Sandri), Danieli (34’ st Barbieri A), Fire (34’ st Caputo), Mastellari, Tedeschi, Sanso, R. Ferriero, Arbizzani (27’ st Ganzaroli), Broglia, Scarpuzza. All.: Cavina.: Farinelli, Grassi, Biolcati (18’ st Alberi), Folegatti (15’ st Cavalieri D’Oro), Fantinuoli (32’ st Manfrini), Marcolini (40’ st Grigatti), K. Centonze, Angelini, Tedeschi, M. Centonze (11’ st De Angelis), Rizzo. All.: Bresciani. Arbitro: Tassi di Forl?. Reti: 2’ pt Tedeschi (C), 13’ pt Grassi (C), 46’ pt rig. R. Ferriero (J), 14’ st Arbizzani (J), 49’ st K. Centonze (C). Note: ammoniti: R. Ferriero (J), Biolcati (C), Fantinuoli (C), Marcolini (C).

Promozione: ultima giornata in attesa dei verdetti. junior corticella, battere la Comacchiese per festeggiare - Ultima giornata decisiva nel girone C di Promozione con focus sulla lotta per non retrocedere delle squadre bolognesi. junior corticella e Trebbo giocano la salvezza, mentre Osteria Grande festeggia i ...

junior corticella e Trebbo, due successi per la salvezza - Nella terzultima giornata di Promozione girone C, l'Osteria Grande vince il campionato e sale in Eccellenza. Trebbo e junior corticella centrano importanti vittorie per la salvezza, mentre l'Anzolavin ...

