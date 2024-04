Termina la stagione per gli uomini di Lilli K-Sport - sfuma il sogno playoff Tante occasioni ma finisce 1-1

(Di lunedì 29 aprile 2024) K-1 CHIESANUOVA 1 K-: Andreani, Rastelletti (18’ st Pizzagalli), Notariale, Dominici G., Nobili, Paoli, Peroni, Torelli, Vegliò (8’ st Bardeggia), Magnanelli (18’ st Dominici E.), Fiorani (27’ st Sciamanna). All.. CHIESANUOVA: Fatone, Ciottili (4’ st Corvaro), Carnevali (42’ st Dutto), Crescenzi, Canavessio, Monteneri, Pasqui A. (20’ st Pasqui L.), Trabelsi, Mongiello (28’ st Defendi), Bonifazi, Morettini (7’ st Iommi), All. Mobili. Arbitro: Montevergine di Ragusa. Reti: 36’ pt Trabelsi, 32’ st rig. Bardeggia.senza vincitori la gara andata in scena allo "Spadoni" al termine di novanta minuti ben giocati da entrambe le squadre. Il K-Montecchio è orfano dei lungodegenti Peluso e Del Pivo mentre il Chiesanuova sceglie di rinunciare ai diffidati Sbarbati, ...

Paris Saint Germain campione di Francia: Monaco ko a Lione - LIONE (FRANCIA) - Con tre giornate d'anticipo, il Paris Saint Germain festeggia la vittoria dello scudetto. Il ko del Monaco su campo del Lione, regala agli uomini di Luis Enrique il titolo in Ligue 1 ...

Montecchio e Chiesanuova, pari con rammarico - Il pareggio dello Spadoni lascia tutti scontenti. Non esulta il Chiesanuova che termina terzo mancando l’opportunità di mettere la freccia sul Montefano, sconfitto a Urbania, e di guadagnare il second ...

FONSECA: "mILAN pENSO SOLO AL LILLE, MAI INCONTRATO IBRAHIMOVIC" - Stuzzicato in merito al possibile interessamento del Milan per l'estate, Paulo Fonseca, ex Roma, ha preferito glissare non nascondendo un certo fastidio.

