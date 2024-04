L’espressività dei corpi nel cinema di Luca Guadagnino

(Di lunedì 29 aprile 2024) Quello di(dal 24 aprile il sala con il suo ultimo lavoro: Challengers, con Zendaya, Johs O’Connor e Mike Faist) è uncarnale, in cui ogni elemento gioca un ruolo fondamentale all’interno del quadro narrativo e sensazionale. I suoi sono dei film capaci di ammaliare e di sbigottire, di materializzare nell’animo dello spettatore il grande mistero che avvolge la magia del. Una poetica, quella del regista palermitano, che si serve deldeiper indagare le più profonde delle pulsioni umane. I sentimenti e i desideri che avvolgono giovani protagonisti alla ricerca del loro posto nel mondo, in un cammino verso l’accettazione di sé e di ciò che li circonda. Osservarsi, piacersi, chiamarsi Chiamami col tuo nome, una scena del film – © Warner ...

Due uomini e una donna, un classico triangolo in cui ognuno, di volta in volta, ama l’altro e poi lo odia. Challengers di Luca Guadagnino e uscito nelle sale cinema tografiche italiane. Chi compone il cast di Challengers ? La vincitrice del Golden Globe, Zendaya (i film “Dune“, la serie TV ... Continua a leggere>>

Luca , il film animato Pixar diretto dal nostro Enrico Casarosa e dedicato alle Cinque Terre, arriva al cinema per la prima volta, dopo aver debuttato tre anni fa su Disney+. Era stato pensato per la sala: questa è un'occasione per recuperarlo... e per riproporvi la nostra intervista al regista . Continua a leggere>>

Checco Zalone: età, film, carriera, moglie, vita privata - Lanciato dalla popolare trasmissione televisiva Zelig, Checco Zalone ha raggiunto la celebrità grazie alla sua canzone "Siamo una squadra fortissimi", ...

Continua a leggere>>

Challengers senza sfidanti al boxoffice italiano del weekend, così come negli USA - Le star come Zendaya riescono a rendere blockbuster anche ciò che non nasce in quel modo: Challengers di luca Guadagnino nel fine settimana ha debuttato primo al botteghino italiano e americano. Da no ...

Continua a leggere>>

“Challengers“ sexy e vincenti. Guadagnino domina gli incassi Usa - Il film "Challengers" di luca Guadagnino, incentrato su un triangolo amoroso nel mondo del tennis, ha debuttato al primo posto al botteghino USA con 15 milioni di dollari. La trama segue la storia di ...

Continua a leggere>>