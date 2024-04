Drammatico fuori strada con la moto | 20enne cade nella scarpata in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 29 aprile 2024) Pubblicato il 29 Aprile, 2024 Un grave incidentele si è verificato ieri pomeriggio poco dopo le 16 a Itri, lungo la via Appia al chilometro 129,200. A seguito di segnalazioni ricevute dal numero di emergenza NUE112, i Vigili del Fuoco del Comando disono prontamente intervenuti sulla scena. Dinamiche dell’Incidente e Soccorso Sul posto, una squadra dei Vigili del Fuoco di Gaeta ha trovato una giovaneciclista, una straniera di circa 20 anni, ferita e caduta in unalungo il bordo della. La dinamica dell’incidente è attualmente sotto indagine da parte delle forze dell’ordine. Complessità del Salvataggio A causa della natura scoscesa del terreno, è stato necessario un intervento di soccorso tecnico urgente per recuperare la ragazza in modo sicuro. ...