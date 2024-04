Chi è Briana Cuoco - la macellaia di Dead Boy Detectives che ha una sorella illustre

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 29 aprile 2024)è un’attrice americana, cantante e coreografa. La stiamo vedendo in questi giorni nella serie NetflixBoy, dove veste i panni dellatatuata Jenny.è laminore di Kaley, la Penny di The Big Bang Theory, a cui è legata da affetto profondissimo. Non è un caso che sia stata lei a organizzare il baby shower per la nascita della nipotina Matilda, nata nel 2023. “Ci supportiamo l’una con l’altra. Kaley è con me in ogni momento importante della mia vita, è la mia migliore amica, la amo profondamente. La sua luce brilla in me, la mia in lei“, ha sempre detto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...