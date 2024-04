L’annuncio shock di Franco Di Mare | Ho un tumore incurabile - mi resta poco da vivere | VIDEO

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 29 aprile 2024)diDi: “Ho un” Il giornalista e conduttoreDiha rivelato di avere un, che non gli lascia molto tempo ancora daè arrivato nel corso di Che tempo che fa, in onda sul Nove nella serata di domenica 28 aprile, dove il reporter è apparso in collegamento “con un respiratore automatico” che ”mi permette di essere qui”. “Ho preso unmolto cattivo – racconta il giornalista – che si prende perché si respirano particelle di amianto senza saperlo e una volta liberata nell’aria la fibra, ha un tempo di conservazione lunghissimo e quando si manifesta è ...