DSA | indicazioni metodologiche e didattiche per gli insegnanti

Leggi tutta la notizia su formasalus

(Di giovedì 28 marzo 2024) Scopri come trasformare la tua aula in un ambiente inclusivo per studenti con DSA. Tecniche, strategie e soluzioni pratiche per. Dai valore ad ogni studente con metodologieche enfatizzano l'apprendimento positivo e l'uso di strumenti compensativi.