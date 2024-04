Viabilità Roma Regione Lazio del 29-04-2024 ore 09 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 29 aprile 2024)DEL 29 APRILE 2026 ORE 09.35 SARA SPANO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SUL RACORDO ANULARE IN CARREGGITA INTERNA CODE PER UN INCIDENTE TRA TRA LA DIRAMAZIONESUD E VIA APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER VIA PRENESTINA CODE SU VIA FLAMINIA TRA VIA DI GROTTAROSSA E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SULLA METRO A PROSEGUONMO I LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI QUINDI DALLE ORE 21 I TRENI VENGONO SOSTITUITI DA BUS MENTRE PER LE METRO B, B1 E C LE ULTIME CORSE SONO ALLE 23.30 DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PROSSIMO AGGIORNAMENTO. Servizio fornito da Astral