Damascelli bacchetta Zhang | Podio Inter? La squadra Nella sua storia un unicum!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 29 aprile 2024)esalta l’comeper questa vittoria del ventesimo scudetto. Una frecciata dunque a Steven, presidente nerazzurro.? Oltre a Massimo Moratti, anche Tonyha parlato a Radio Radio Mattino Sport e News: «? E’ unache ha vinto in quanto tale. Dal portiere all’ultimo dei giocatori che è entrato. Lo staff manageriale, l’allenatore e il suo staff, è un gruppo molto importante questo dell’. Ma per la prima voltadi questa società un trionfo non deve, almeno nei titoli, ricordare il presidente. Si è sempre parlato dell’dei Moratti, di Ernesto Pellegrini, di Ivanoe Fraizzoli e stavolta si parla della ...