Sinner-Kotov in tv | data - orari - canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 aprile 2024) Jannikse la vedrà contro Pavelnel terzo turno deldi, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Dopo la comoda vittoria al debutto contro il connazionale Sonego, il numero uno d’Italia è atteso da un altro impegno ampiamente alla portata. Sfiderà infatti il russoper un posto agli ottavi in quello che sarà il primo confronto in carriera tra i due.non è uno specialista della terra battuta, ma alla Caja Màgica ha già vinto due belle partite contro Ramos e Thompson e proverà a fare bella figura anche contro un rivale di gran lunga più forte. Per quanto riguarda, invece, sarà importante continuare ad acclimatarsi alle condizioni di gioco di ...