Per fermare il passato

Tommaso Berni, ex terzo portiere Inter: «Vivo a Ibiza, studio per diventare capitano di yacht» - Tommaso, diventato un idolo del popolo nerazzurro, salutò dopo il primo anno di Conte e ha festeggiato lo scudetto a Milano: «Ho guadagnato bene, ma non abbastanza per vivere di rendita. E che prezzi ...

Continua a leggere>>

Terremoto, il Mugello trema ancora. Ma gli edifici passano la prova - Lo sciame allenta la sua presa e Barberino ricomincia a respirare. L’ultima scossa è stata di magnitudo 2.1 alle 7 di domenica mattina ...

Continua a leggere>>

Fassino e il presunto furto del profumo, i commessi del negozio: “C’è un precedente”. L’avvocato: “È un’aggressione mediatica” - Fassino nei giorni scorsi ha fornito la sua versione raccontando che si era fermato al duty free per comprare il profumo alla moglie. Il video acquisito dalla ...

Continua a leggere>>