Il blush è il protagonista del nuovo trend su TikTok e si chiama L Shape

(Di lunedì 29 aprile 2024)sempre più. Questa è la tendenza dominante sui social del 2024, e sicuramente i brand rispondono di conseguenza. L’ultimoinfatti che sta spopolando suè il metodo “L”, che prevede l’applicazione delin un modo molto specifico per ottenere una luminosità sana e veloce. Ilsu: benvenuto L! Ilche spopola susi“L” e rende completamenteil nostro amato. Infatti quando si tratta di, gli utenti del social network sembrano cercare in lungo e in ...

Non solo glass skin: la tendenza glossy, a discapito della moda baked e matte degli anni passati, è già un super trend . TikTok è impazzito a riguardo, in particolare dopo che Hailey Bieber ha lanciato questa nuova moda. Ma in cosa consiste il Glazed blush con color pop? Glazed blush e color ... Continua a leggere>>

TikTok rilancia un’altra tendenza. In vista dell’estate è diventato virale il Blush effetto gelatina , disponibile anche in Italia. Ma di cosa si tratta, esattamente? E perché piace così tanto? L’estate si avvicina e TikTok si dimostra sempre lungimirante, soprattutto per quanto riguarda le ... Continua a leggere>>

Baddie make up: il trucco da cattiva ragazza che spopola negli USA (e non solo) - Baddie make-up, il trucco da cattiva ragazza fa ancora parlare di sé: scopriamo come realizzarlo e quali prodotti servono ...

Continua a leggere>>

Il trucco opaco è tra le tendenze make-up del 2024 - Messo in un angolo dal susseguirsi di trend votati alla luminosità, il matte torna quest'anno in nuove, inaspettate vesti.

Continua a leggere>>

Shanaya Kapoor and Ariana Grande show off dewy skin and sleek, pulled-back hair in this week's best beauty looks - The past week's beauty looks echoed minimalistic makeup–from radiant, glass skin on Shanaya Kapoor and fresh, pink hues on Aditi Rao Hydari to Ariana Grande's hyperfeminine makeup and Zendaya's tennis ...

Continua a leggere>>