Masi - missione compiuta Ora playout a Novafeltria

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024)torello 2 medicina 1 : Campi, Valesani, Maneo, Molossi, Medi, Righetti (77’ Bonenti), Maione (91’ Defeudis), Fregnani, Vanzini (77’ Toffano), Grimandi, Cazzadore. All Ricci. A disposizione: Battara, Bellisi, Nappi, Chiossi, Salonia, Costati. MEDICINA FOSSATONE: De Gori, El Abbassi, Commissari (78’ Xhuveli), Guidi, Castagnini (46’ Liverani), Stellacci (56’ Musiani), Barbaro, Pasotti (65’ Merighi), Fogli, Ferretti, Boschi (56’ Mascanzoni). All. Mezzetti. A disp. Tonini. Dalfiume, Rubino, Sansonetti. Arbitro: Dumitrascu da Finale Emilia. Reti: 29’ Vanzini, 41’ Cazzadore, 68’ Mascanzoni. Si giocherà la salvezza nella sfida play-out contro il Vis, in terra riminese, ilTorello Voghiera. Per l’undici di mister Ricci, ieri, l’imperativo era vincere contro il Medicina Fossatone per mantenere vive le speranze ...