L’all-in di Giorgia detta Giorgia

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 29 aprile 2024) Il principio sta tutto qui: farsi chiamare. Dare del tu. Apparire popolare, ma non popolana. Statista ma vicina alla gente. Il premier Meloni governa da oltre un anno, incontra leader stranieri, va alla Casa Bianca, viaggia con Ursula von der Leyen, stringe accordi coi presidenti arabi,la linea del Paese, ma non vuole cambiare. Non intende apparirlo, almeno. Ecco perché ha scelto di candidarsi alle elezioni Europee, non solo per “saggiare il consenso”, come ha più volte spiegato, ma anche per continuare a non apparire lontana. Ad essere vicina. A far sentire all’elettore di essere “”, una che “il potere non mi cambia” e “il palazzo non mi isola”: “È la cosa più preziosa che ho”.Meloni...