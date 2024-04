Le malattie delle Valvole Cardiache

Il farmaco semaglutide, conosciuto come Ozempic o Wegovy, è noto per aiutare le persone a perdere peso velocemente. L’FDA ha approvato Wegovy per prevenire gravi patologie cardiovascolari in individui ad alto rischio. Chi può prendere il farmaco per ridurre il rischio cardiaco? La FDA ha ...

Continua a leggere>>