Meloni | Scrivete Giorgia e cambiamo l' Europa Sinistra all' opposizione come in Italia

Fiorello: «Vannacci come meloni, sulla scheda scrivete "etero" e Schlein "quell'altra"» - Il lunedì di VivaRai2! si apre con la satira politica. «meloni dice di scrivere "giorgia" sulla scheda per votarla. Al massimo così le danno il Sanremo del '95 ...

Continua a leggere>>

Che informazione fa al tempo del nuovo fascismo. Focus di Articolo 21 - Qual è lo stato (vero) della libertà di informazione in Italia Questa mattina alla riunione settimanale di Articolo 21 è stato fatto un focus di vari profili di allarme. All’incontro ha partecipato P ...

Continua a leggere>>

meloni to stand in European elections (2) - Premier giorgia meloni has announced that she will stand as a candidate for her right-wing Brothers of Italy (FdI) party in June's European elections. (ANSA) ...

Continua a leggere>>