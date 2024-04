Malgrati | Lecco presuntuoso? No - però ora finiamo a testa alta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 aprile 2024) Ilabbandona la serie B al termine di una prestazione scialba e ’’presuntuosa’’ a Parma e la città sogna la rinascita con gli… americani. Dopo un’agonia durata tutto il girone di ritorno, nel quale i lecchesi hanno conquistato fin qui una sola vittoria, sabato pomeriggio, al termine del netto 4-0 subito a Parma, si è materializzata la retrocessione matematica in C del. Di colpe ne hanno tutti quando una squadra retrocede in questa maniera, ma è chiaro che l’impossibilità iniziale di poter fare mercato, viste le vicissitudini estive con ricorsi e controricorsi e la lentezza esasperante della giustizia sportiva nel dichiarare l’ufficialità della promozione dei lecchesi in B, e un mercato di riparazione poco incisivo, con tante figurine ma poca sostanza, siano stati due fattori determinanti per il ritorno in C del. ...