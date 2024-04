Gérard Depardieu sarà fermato per violenza sessuale Convocato in commissariato

(Di lunedì 29 aprile 2024) Parigi, 29 aprile 2024 – L’attore franceseposto in stato di fermo per le accuse diformalizzate da due donne. Secondo l’emittente BFMTv è statoquesta mattina ina Parigi doveinterrogato. Due attrici lo hanno denunciato per palpeggiamento. Le molestie sarebbero avvenute sul set: nel 2014 durante le riprese di ‘Le magicien et les siamois’ di Jean-Pierre Mocky e nel 2021 mentregirava ‘Les Volets Verts’ di Jean Becker. Notizia in aggiornamento

