Terremoto in Turchia | scatta l’allerta tsunami in Italia | «Allontanarsi dalle coste orientali»

... il sisma inha avuto ipocentro a circa 25 km di profondità ed epicentro nella provincia di ... Ilè stato avvertito anche in Libano, Grecia, Israele e Cipro. Le autorità turche non ...... verranno assolti; 1783 - Un violentissimosconvolge la Calabria meridionale e la Sicilia ... 2006 - A Trebisonda, in, viene ucciso, al termine di una messa, il sacerdote italiano ...

Turchia, violento terremoto di magnitudo 7.9 nel sud - Ultima Ora Agenzia ANSA

Terremoto 7.9 in Turchia, scatta l'allerta tsunami nel Sud Italia la Repubblica

Forti terremoti in Turchia, magnitudo 7.8 RaiNews

Sisma in Turchia, Protezione civile: allerta tsunami per Italia - Ultima Ora Agenzia ANSA

Violento terremoto in Turchia: il bilancio provvisorio è di 15 morti, otto in Siria la Repubblica

Una scossa di terremoto di magnitudo 7.8 è stata registrata alle 3:17 ora locale (le 2:17 in Italia) nel sud della Turchia, non lontano dal confine con la Siria. Secondo i dati dell'Istituto nazionale ...Terremoto di magnitudo 7.8 alle 3:17 ora locale (le 2:17 in Italia) nel sud della Turchia, non lontano dal confine con la Siria. Secondo i dati ...