Met Fish firma un contratto discografico e pubblica I Notturni

(Di lunedì 29 aprile 2024) Metè tornato a San Valetino con il singolo Megera, annunciando il suo ritorno sulla scena dopo Universe 2 uscito nel 2022.Met, ex writer, freestyler e produttore di Roma della classe ’93,oggi il secondo singolo ufficiale estratto dal disco di prossima uscita Ikigai previsto per l’ottobre 2024.Il nuovo singolo, I, ufficializza anche la collaborazione fra Mete l’etichetta Orangle Records con il quale l’artista pubblicherà i prossimi singoli e il disco. I, che sarà disponibile nelle radio italiane e nei maggiori store digitali, è uno storytelling su una passeggiata notturna. Passeggiando di notte per le strade di Roma, Metragiona sulla ricerca della serenità, sulla voglia di condurre una vita pacifica lontana dalla ...