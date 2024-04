Abusi -Depardieu convocato dalla polizia

(Di lunedì 29 aprile 2024) 10.10 L'attore francese Gérardè statoin Commissariato a Parigi, in vista della decisione di porlo in stato di fermo per le accuse di violenza sessuale presentate da due donne nei suoi confronti. Lo ha annunciato BFM-Tv. Le due donne sostengono di essere state molestate dall'attore sul set di due film, nel 2014 e nel 2021. In Commissariatosarà interrogato sui due casi che lo riguardano.

