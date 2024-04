(Di lunedì 29 aprile 2024) (Adnkronos) – "L'efficienza energetica è un tema di cui non si parla moltissimo ma è, se vogliamo, l'arma principale che noi abbiamo per raggiungere gli obiettivi della Cop28 ". A dirlo, Angelo Era, Partner ed Energy, Resources & Industrials Industry Leader di Deloitte, a margine del B7 Italy 2024, di cui Deloitte Italia è l'unico L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "L'efficienza energetica è un tema di cui non si parla moltissimo ma è, se vogliamo, l'arma principale che noi abbiamo per raggiungere gli obiettivi della Cop28 ". A dirlo, Angelo Era, Partner ed Energy, Resources & Industrials Industry Leader di Deloitte, a ... Continua a leggere>>

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "L'efficienza energetica è un tema di cui non si parla moltissimo ma è, se vogliamo, l'arma principale che noi abbiamo per raggiungere gli obiettivi della Cop28 ". A dirlo, Angelo Era, Partner ed Energy, Resources & Industrials Industry Leader di Deloitte, a ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – "L'efficienza energetica è un tema di cui non si parla moltissimo ma è, se vogliamo, l'arma principale che noi abbiamo per raggiungere gli obiettivi della Cop28 ". A dirlo, Angelo Era, Partner ed Energy, Resources & Industrials Industry Leader di Deloitte, a margine del B7 Italy ... Continua a leggere>>

energia, Era: "aumentare livelli crescita ma dobbiamo risolvere accesso capitale ai paesi meno avanzati" - 'L'efficienza energetica è un tema di cui non si parla moltissimo ma è, se vogliamo, l'arma principale che noi abbiamo per raggiungere gli obiettivi della Cop28 '.

Continua a leggere>>

Festa scudetto per l’Inter, sette ore per arrivare al Duomo con 350mila tifosi: nessuno scontro ma quaranta colpiti da malore - Sono stati oltre 350mila, stando ai numeri forniti dalla questura, i tifosi che si sono riversati lungo le strade di Milano per festeggiare la vittoria del ventesimo scudetto dell’Inter. La festa è in ...

Continua a leggere>>

Festa scudetto dell’Inter, bagno di folla per i giocatori sul bus scoperto in piazza Duomo – Video - 09:45 - energia, Era: "aumentare livelli crescita ma dobbiamo risolvere accesso capitale ai paesi meno avanzati" Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "L'efficienza energetica è un tema di cui non si parla ...

Continua a leggere>>