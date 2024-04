Franco Di Mare - chi sono l’ex moglie Alessandra e la figlia Stella | L’abbiamo adottata con fatica e amore

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 29 aprile 2024)è la donna che, per tanti anni, è statadel giornalistaDiè la loroanni fa, ex inviato di guerra nonché conduttore di alcuni programmi Rai di punta (p.e. Uno Mattina e La Vita in Diretta)., di cui si sa molto poco, è stata legata a Di, classe 1955, fino al 2012. Il loro matrimonio, come rivelato dal giornalista stesso tra le righe di un post pubblicato nel 2017 sulla sua pagina Facebook, è finito con una separazione priva di conflitti. I due, sempre secondo le confessioni social di Di, hanno mantenuto una relazione di grande stima e affetto.Diha non a caso descritto...