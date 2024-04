Previsioni meteo - torna il maltempo | rischio di pioggia per il Primo Maggio

(Di lunedì 29 aprile 2024) Prosegue il trendclimatico di questa primavera in cui si stanno susseguendo ondate di caldo fuori stagione a fasi invece marcatamente instabili e temporalesche

Milano, 29 aprile 2024 – Settimana dai due volti meteo in Lombardia : lunedì e martedì sostanzialmente bel tempo poi un mercoledì 1 maggio e un giovedì 2 brusco calo delle temperature, temporali localmente di forte intensità e persino grandinate. Da venerdì rimonta il bel tempo e il fine ... Continua a leggere>>

Sono destinate a portare tanta pioggia su buona parte dell'Italia La settimana appena iniziata non sarà tranquilla dal punto di vista meteo . Questa fase della primavera sarà infatti guasta ta da nuove perturbazioni destinate a portare tanta pioggia su buona parte dell'Italia. meteo oggi e domani ... Continua a leggere>>

secondo le previsioni meteo sarà un 1 maggio segnato dal maltempo , ma non ovunque: l' Italia dovrebbe essere divisa in due, con Pioggia e sole quasi a specchiarsi Continua a leggere>>

meteo: caldo fino a martedì 30 aprile, dal Primo Maggio cambia tutto! - L'alta pressione domina in questo lunedì 29 aprile mentre martedì 30 primi segnali di cambiamento. Dal Primo Maggio nuovo calo termico: dettagli ...

meteo Emilia-Romagna, Primo Maggio a rischio pioggia - Perturbazione in arrivo, come conferma Emilia-Romagna meteo. Che potrebbe guastare i piani per il giorno di festa ...

