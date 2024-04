Auto elettriche - allarme costruttori Ue su mancanza punti ricarica

(Di lunedì 29 aprile 2024) Roma, 29 apr. (askanews) – L’Associazione delle casemobilistiche europee lancia unsulladi sufficientidiper le. Con un comunicato, la Europeanmobile Manufacturers’ Association (Acea) rileva che dal 2017 al 2023 anni la crescita di vendite diha oltrepassato di tre volte il numero di nuovidiapprontati. E che per centrare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2, che l’Ue asserisce di voler raggiungere con l’elettrificazione dell’trasporto per il 2030, servirebbero 8 volte idiattualmente disponibili. Il tutto ...

Milano, 16 aprile 2024 – “Già alla fine del 2018 Trenord aveva mostrato la sua totale avversione alle gare quando, in una delle tante fasi di collassamento gestionale, decise di sostituire centinaia di treni con autobus per 6 mesi. Per le forniture di servizi nel settore dei trasporti la soglia ... Continua a leggere>>

Incidente a Torino Cenisia: auto prende fuoco mentre è in marcia, conducente in salvo - allarme e disagi nella prima mattinata di oggi, lunedì 29 aprile 2024, all'incrocio tra corso Peschiera e via Verzuolo a Torino. Un'auto Volkswagen Lupo che viaggiava in direzione della periferia ...

Continua a leggere>>

Topi d'auto o 007 Il giallo degli spioni di Giambruno - Da una telecamera, si risale piuttosto ad un'auto rubata, presa in carico da un noto ricettatore, che sarebbe il mandante del tentato furto di portiera. Tutto finito, tutto falso allarme Ieri sera la ...

Continua a leggere>>

Spari in strada nella notte a Forlì. La bravata di due 60enni vestiti da cowboy al rientro da una festa finisce in denuncia - Spari ad altezza d’uomo esplosi da un’auto a Forlì. Scatta l’allarme, ma i carabinieri scoprono che era solo una bravata di due uomini di 56 e 67 ...

Continua a leggere>>