Francesca Fagnani scherza con Fazio | Ora posso andare in pensione

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 29 aprile 2024) Domani torna con l’ultimo appuntamento di Belve Tra gli ospiti della puntata del 28 aprile 2024 di Che Tempo Che Fa c’è stata la giornalista, conduttrice di “Belve” e autrice del libro inchiesta “Mala. Roma Criminale”. È stato una sorta di ritorno a casa per la conduttrice. Fino a qualche anno fa lalavorava proprio per Nove e sul canale aveva realizzato le sue prime interviste con Belve. Leggi anche: Belve,Pascale stuzzica la gelosia della Turci Poi c’è stato lo spostamento in casa Rai dopo la mancata conferma della rete di Discovery. La giornalista ha ancheto sull’ospitata dadicendo: “Ora che sono venuta quianchein”. Vi è piaciuta la ventiquattresima puntata ...