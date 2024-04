Una Dea da Champions Batte l’Empoli e ora sogna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 aprile 2024) di Fabrizio Carcano BERGAMO L’Atalanta piomba in zona, rimontando in una settimana cinque punti alla Roma. Nerazzurri sesti a 57, ma con una partita casalinga da recuperare contro la Fiorentina, giallorossi quinti a 59 e a questo punto diventa raggiungibile anche il quarto posto del Bologna a 63. Terza vittoria in otto giorni per la squadra di Gasperini, che non sta pagando dazio al calendario intenso da 8 gare in 4 settimane e sta volando con una condizione atletica straripante, che sta facendo la differenza in questo finale di stagione. La Dea ’’regina di coppe’’, che vuole chiudere alla grande anche in campionato conquistando l’accesso alla, ha sfruttato il turno casalingondoal Gewiss con un rotondo 2-0, chiudendo di fatto anticipatamente la partita già dopo cinque ...