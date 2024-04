Ecco a chi fa comodo un finto MeToo per infangare Mizzau

(Di lunedì 29 aprile 2024) Che dopo il fenomeno delle accuse di frasi sessiste non necessitino di essere provate, e dunque bisogna prenderle per buone a prescindere, sta diventando un fatto insopportabile

L’e-commerce accelera su piattaforme SaaS: ecco cosa sono - Le piattaforme SaaS (Software as a Service) contribuiscono all'intero ecosistema economico e stimolano l'innovazione ...

Continua a leggere>>

Avete amato Fallout ecco cosa guardare in attesa della Stagione 2 - Avete amato alla follia la serie tv di Fallout e ora che l'avventura di Lucy finita non sapete più cosa guardare ecco tanti consigli!

Continua a leggere>>

Meteo - Maggio partirà col maltempo. Pioggia e temporali anche forti fino a venerdì e oltre. ecco come andrà la settimana. - L'area di alta pressione di matrice sub tropicale che si staglia dall'entroterra Tunisino fino all'Europa centrale non resisterà ancora a lungo sull'Italia. E' già ben visibile dalle immagini satellit ...

Continua a leggere>>