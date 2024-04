Fallout 5 | Microsoft sta pianificando un lancio più prima che poi

(Di lunedì 29 aprile 2024) La febbre da radiazioni esce dai confini della serie TV di Amazon Prime Video:pronta più che mai all’arrivo di5 Con l’arrivo del quarto capitolo su hardware next-gen e il plebiscito per l’adattamento di Amazon Prime Video, viene da chiedersi se ci sono piani per un possibile5: a darci la risposta, almeno per sentito dire, sembrerebbe essere la stessa. Anche dovendo parlare al condizionale (e oggi non è neanche lavolta), non saremmo sorpresi se i numeri da record registrati pure dai capitoli meno fortunati avessero spinto il gigante di giada a darsi da fare per un altro fiocco azzurro (e giallo). A dissipare l’alone del dubbio è Jez Corden di Windows Central, che nel podcast The Xbox Two ha parlato di “piani” in merito all’arrivo del quinto episodio “più ...

Rumour: microsoft wants to speed up fallout 5 development - It seems like the Xbox team wants to find a way to give hungry fallout gamers something to eat sooner rather than later.

