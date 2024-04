A Correggio sfuma l’argento Montecchio | playout in casa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Si è chiuso anche il campionato di Eccellenza: la capolista Cittadella Vis Modena ha calato il sipario sul trionfale torneo che la porterà l’anno prossimo in Serie D con una sconfitta inper 1-0 col Terre di Castelli (gol di Maio). Risultato che interessa particolarmente alla Correggese, visto che a causa della vittoria del Terre disputerà i playoff in trasferta. La Correggese, infatti, ha superato con una manita il Real Formigine (5-1): a segno al 27’ pt Vaccari, raddoppio al 32’ pt di Vezzani, tris di Leonardi al 2’ della ripresa. Sul 3-0 il Real Formigine ha accorciato con Iattici al 4’. Un semplice bagliore: Dopo tre giri di lancette, ci ha pensato Solinas a segnare il quarto gol per la squadra di Gallicchio. Solinas, 42’ st Galli (C), 4’ st Iattici (F). il playoff sarà quindi Terre di Castelli-Correggese. Si disputerà a Castelvetro il 12 maggio e i ...