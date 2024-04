Basket - i migliori italiani della 29a giornata di Serie A Matteo Tambone scatenat - Nico Mannion ne fa 29 ma non bastano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Penultimadi regular season 2023-2024 per laA di, con un solo turno rimasto prima di tuffarsi nei playoff che assegneranno lo scudetto. Anche in questa domenica i giocatorihanno ben figurato, trascinando spesso le squadre di cui difendono i colori: andiamo a scoprirli insieme. La Carpegna Prosciutto Pesaro trova una vittoria che dà ancora speranza per la salvezza contro la Vanoli Cremona (91-86) con 24 punti di uno, mentre Andrea Cinciarini accarezza la tripla doppia con 14 punti, 11 rimbalzi e 7 assist – 10 punti per Valerio Mazzola, mentre per i lombardi 10 punti di Andrea Pecchia. Colpo esterno dell’Estra Pistoia contro la Dolomiti Energia Trentino (80-105) con 6 punti di GianlucaRosa ...

La Serie A di Basket si sta avvicinando al termine Della stagione regolare 2023-2024, con la ventisettesima giornata andata in scena nel weekend appena trascorso. anche in questo turno i giocatori italiani hanno ben figurato portando anche al successo le squadre in cui militano: andiamo quindi a ... Continua a leggere>>

In archivio un’altra giornata del campionato di Serie A di pallacanestro. Siamo sempre più vicini alla chiusura della stagione regolare: vediamo insieme quali sono i migliori italiani della ventottesima giornata . Tommaso Baldasso : vittoria importantissima per la Bertram Tortona che superando la ... Continua a leggere>>

Serie A, Bologna e Milano volata per il primo posto. Brindisi è la prima retrocessa in A2 - Verdetti quasi tutti stabiliti in serie A soli 40 minuti dalla fine della stagione regolare. Sono certe le otto squadre che giocheranno i play off e da stasera si conosce la prima delle ...

Continua a leggere>>

basket, NBA, Minnesota vola in semifinale dei playoff di West Conference - Minnesota è la prima squadra qualificata per le semifinali playoff di della Nba in Conference grazie al 4-0 nella serie con Phoenix Suns. I Timberwolves hanno vinto l'ultima partita per 122-116, super ...

Continua a leggere>>

basket, la Happy Casa Brindisi retrocede in serie A2 - Si chiude un’epoca per il basket pugliese. Nonostante il successo casalingo contro ... Play Off scudetto (una Semifinale); 8 partecipazioni alle Final Eight di Coppa Italia (due Finali); 3 ...

Continua a leggere>>