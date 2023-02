Italia in soccorso di Turchia e Siria | Protezione Civile pronta a partire

Leggi su iltempo

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Gli echi del devastante terremoto che ha sconvolto la penisola anatolica non tardano ad arrivare in. Scongiurato nelle prime ore dell'alba il pericolo tsunami sulle coste ioniche, le principali istituzioni del nostro Paese hanno offerto immediatamente la propria disponibilità d'intervento, per portarealle popolazioni colpite dal sisma. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni costantemente informata dal Dipartimento disull'evoluzione dei fatti, ha espresso la vicinanza e la solidarietà del Governo annunciando la disponibilità all'invio di squadre di soccorritori. La stessa cosa ha fatto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che in mattinata ha chiamato l'omologo turco Mevlut Cavusoglu, per esprimergli la vicinanza dell'. Il ministro della ...