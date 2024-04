Fiorentina - Commisso telefona per congratularsi dopo la cinquina | Con il Bruges voglio esserci

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Firenze, 28 aprile 2024 – Il presidente dellaRocco, al termine della gara contro il Sassuolo chiusa 5-1 per i viola, neltelefonicamente parlando con Vincenzo Italiano ed i suoi uomini, ha fatto sapere di voler fare di tutto per essere presente giovedì prossimo allo stadio Franchi per assistere alla partita contro ilvalevole come andata delle semifinali di Conference League.