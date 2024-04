Buon compleanno Fiorella Nicolini - Luca Laurenti…

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 29 aprile 2024)Laurenti, Giovanni Galli, Zubin Mehta, Tommaso Ginoble, Michelle Pfeiffer, Saverio Vallone, Angelo Alessio, Andre Agassi, Uma Thurman, Fabio Liverani, Giuseppe d’Ambrosio, Ruben Maldonado, Francesco Pisano, Sara Errani… Oggi 29 aprile compiono gli anni:, manager; Bruno Volponi, ex calciatore; Zubin Mehta, direttore d’orchestra; Guido Carlo Gatti, ex cestista; Franco Magnani, ex ciclista; Giovanni Levi, storico; Nicola Cacucci, editore; Roberto Alonge, scrittore; Pietro Gonella, ex calciatore, allenatore; Franco Brezzi, matematico; Attilio Rota, ex ciclista; Pasquale Rachini, direttore della fotografia; Bruno Zambon, politico; Aldo Anzuini, ex calciatore, allenatore; Michele Solbiati, ex calciatore; ...