Iyo – Milano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Iyo Via Piero della Francesca, 74 – 20154Tel. 02/45476898 Sito Internet: www.iyo.it Tipologia: giapponese Prezzi: menù degustazione 125€, piatti speciali Iyo 18/28€, piatti vegetariani 12/18€, sushi e sashimi 18/40€, dolci 15€ Chiusura: Lunedì; Martedì a pranzo OFFERTA Conferma di voto per questo ottimo ristorante di cucina giapponese, che non offre solo sushi e sashimi, bensì propone una cucina fatta di contaminazioni sempre tra le nostre tradizioni e quelle del Sol Levante. Il menù è ampio e articolato, con un percorso degustazione di 8 portate a 125 euro e la scelta à la carte che prevede diverse sezioni, tra cui anche quella totalmente “green” da cui abbiamo scelto gli ottimi uramaki vegetariani con avocado, asparagi in tempura, carpaccio di mango, cream cheese e polvere di shiso, dal sapore equilibrato e convincente. Li abbiamo fatti precedere da ...