Baseball - Serie A 2024 | si completa la seconda giornat - Nettuno 1945 e Senago protagonisti

(Di domenica 28 aprile 2024) Si èta oggi laa per quanto riguarda laA di, e a risultaresono stati in particolare tre raggruppamenti: E, D e B. Andiamo a scoprirli in dettaglio. Nel Girone E è finito il tempo delle imbattute, perché in gara-2 l’Oltretorrente perde controin casa. 10-2 il risultato di gara-1, con una spettacolare fuga tra il terzo e il quarto inning, con cinque punti realizzati. Il secondo confronto finisce 4-8 conche piazza ben cinque punti nel settimo inning, spezzando un vantaggio del club di Parma che pareva ben avviato. Parità tra Catalana Alghero e Codogno proprio in quel di Codogno: il primo match lo vincono 5-4 dopo una grande lotta i sardi, mentre i padroni di casa rispondono nel secondo ...