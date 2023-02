Erdogan | il più grande disastro in Turchia dal 1939

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Il terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito lala notte scorsa è stato il piùregistrato nel Paese dal: lo ha detto oggi il presidente turco Recep Tayyip, come ...

Il terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito la Turchia la notte scorsa è stato ilgrande disastro registrato nel Paese dal 1939: lo ha detto oggi il presidente turco Recep Tayyip, come riporta il Guardian. Secondo i media, il leader turco si riferiva al terremoto di ...In Turchia si contano 912 vittime, in Siria il bilancio è di 473 vittime.: "E' ilgrande disastro dal terremoto di Erzincan del 1939". Un'altra scossa di terremoto, di magnitudo 7.8 secondo le stime preliminari, ha colpito la Turchia sud - orientale, devastata ...

Nuovo terremoto magnitudo 7.5. Erdogan: “E’ il più grande disastro dal 1939” In Terris

