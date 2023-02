Milena Miconi lascia momentaneamente il Grande Fratello Vip | Il motivo

Leggi su 361magazine

(Di domenica 5 febbraio 2023)hatoil reality show di Canale 5, ilVip: ecco ilha varcato la porta rossa della Casa delVip pochi mesi fa. La nota conduttrice in breve tempo è riuscita a conquistare il cuore di tantissimi fan e di molti coinquilini nella Casa. Quotidianamentesi mette in gioco raccontando anche lati inediti della sua brillante carriera e della sua storia. Laè davvero un punto di riferimento all’interno della Casa per diversi coinquilini. Leggi anche –> Giaele De Donà riceve un messaggio da Matthias: la reazione Il: ecco cosa è emerso… Oggi al ...