Anarchici in piazza in diverse città | tensioni e danneggiamenti a Roma Tre fermi

(Di domenica 5 febbraio 2023) - Nella Capitale lanci di bottiglie, petardi e fumogeni. Disordini su via Prenestina: distrutte una cabina elettrica e una fermata dell'autobus. A Milano presidio davanti al carcere di Opera: breve ...

- Nella Capitale lanci di bottiglie, petardi e fumogeni. Disordini su via Prenestina: distrutte una cabina elettrica e una fermata dell'autobus. A Milano presidio davanti al carcere di Opera: breve ...3' DI LETTURA Scontri al corteo a Roma in solidarietà ad Alfredo Cospito. I manifestanti, arrivati sulla via Prenestina, hanno tentato di costruire delle barricate e hanno iniziato un fitto lancio di ...

Cospito, anarchici in piazza a Roma: tensioni con la polizia RomaToday

Corteo degli anarchici a Roma, scontri e tensioni AGI - Agenzia Italia

Cospito, il ricovero in ospedale se si aggrava. Anarchici in piazza, scontri a Roma e Opera Corriere della Sera

Cospito, anarchici in piazza a Roma. Striscione Il carcere uccide - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Cospito, anarchici in piazza: tensione a Milano, fumogeni contro reporter: un ferito | Scorta per Donzelli TGCOM

Dopo una giornata di scontri tra la polizia e i cortei degli anarchici, Meloni ha chiesto a tutti di abbassare i toni per evitare un’escalation ...Nella Capitale lanci di bottiglie, petardi e fumogeni. Disordini su via Prenestina: distrutte una cabina elettrica e una fermata dell'autobus. A Milano presidio davanti al carcere di Opera: breve sass ...