Sanremo | Telpress | i social si dividono tra musica e politica

Leggi su 2anews

(Di sabato 4 febbraio 2023): C’è attesa per la partecipazione di Zelensky, il premier ucraino non è riuscito a sottrarre la scena ai cantanti ma è relegato soprattutto al dibattito politico. Suiil Festival ha già vinto! Numeri da capogiro negli ultimi 30 giorni per la kermesse che è il principale argomento di discussione sui principalinetwork.