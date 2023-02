Napoli | fuga | clean sheet e obiettivo quota 100 E il derby di Milano è un altro assist

(Di sabato 4 febbraio 2023) Vincere aiuta a vincere. Nel caso dele della Serie A, vincere aiuta anche a scoraggiare le altre a fare lo stesso. Spalletti è pronto all’esame Spezia per far sì che la lotta Scudetto continui a sembrare unasolitaria. Si può rimontare? Ilha 13 punti di vantaggio sull’Inter seconda. Proprio i nerazzurri nel 2009-10, dalla ventunesima giornata, si fecero recuperare 11 punti dalla Roma (che poi subì il contro sorpasso a tre dalla fine). Quello fu il campionato con laScudetto più bassa dell’era dei tre punti a vittoria (82) e l’Inter perse strada in campionato nel cammino ricco di impegni del Triplete. Quello attuale invece vede i partenopei (impegnati ‘solo’ in Champions) viaggiare a medie record: sono 2.65 i punti di media a match in questo campionato (la migliore dei primi cinque campionati ...

Stavolta tocca al, e dietro le big ad effetto democratico. Nel settembre 2021, il De Laurentiis presidente delraccontò al Daily Mail la sua idea di campionato democratico, per evitare ......Locale di Lecco con il centro elettronico nazionale della Polizia di Stato della centrale di,... "E' un sistema che come Polizia Locale usiamo moltissimo nei casi di omissione di soccorso e...

Napoli in fuga, big in crisi e le piccole irriverenti. È una serie A ... ilGiornale.it

Incendio nella Galleria Vittoria a Napoli, scooter in fiamme e automobilisti in fuga Corriere del Mezzogiorno

Napoli: fuga, clean sheet e obiettivo quota 100. E il derby di Milano ... SPORTFACE.IT

A Palazzo Fuga sopralluogo congiunto del Ministro della Cultura ... Comune di Napoli

Napoli, ruba un computer portatile e tenta la fuga: denunciato 21enne ilmattino.it

Dicono: è un campionato democratico. Ma in Italia, almeno nel calcio, non siamo fatti per campionati democratici: preferiamo tornei aristocratici. Se Milan, Inter, Juve, mettiamo anche Napoli e Roma, ...Come seguire tutti i match in diretta tv e live streaming su DAZN e Sky il turno di campionato in programma dal 4 al 7 febbraio 2023: Inter-Milan domenica sera ...