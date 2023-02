Musica e televisione di Fiorello | il Karaoke | Finalmente Tu | Stasera Pago Io e Viva Rai 2

Leggi su optimagazine

(Di sabato 4 febbraio 2023) La presenza indiè molto spesso un deus ex machina, dal momento che la sua comicità non è mai fuori luogo. Il comico siciliano riesce a stemperare tutto, sia quando affronta i problemi di attualità che quando canta. Rosarioè capace di stare sempre sul pezzo senza mai essere banale, arricchendo bensì l’ascoltatore e il pubblico con una comicità sempre genuina. Chi èRosario Tindaronasce a Catania nel 1960 e sin da giovanissimo entra in contatto con il pubblico come animatore nei villaggi turistici. Il suo talento è chiaro fin da subito:riesce a intrattenere i villeggianti, le forze dell’ordine e i clienti di ogni età con i suoi numeri in cui prende di mira soprattutto politici e personaggi famosi, senza mai imbarazzare ...