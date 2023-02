C' è posta per te | Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono il ' regalo' di Ida | ' Il tumore mi ha cambiato | devo chiedere scusa'

C'ète , la puntata comincia con Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta . Sono loro il 'regalo' di Ida alla sua famiglia. La ragazza ha scoperto di avere il tumore al seno, la malattia l'...Nuova puntata di C'ète , nuovo look. Stavolta la gara è stata a colpi di total black, con una Maria e Filippi cinta in un tailleur dalle linee sobrie, semplice ma di grande effetto. Ma dobbiamo ammettere che l'...

C'è Posta Per Te a Villaspeciosa: prevista storia strappalacrime Cagliaripad.it

Stasera in tv, sabato 4 febbraio 2023: C'è Posta per Te, Tali e Quali, il calcio La Gazzetta dello Sport

C'è posta per te, clamoroso equivoco: tra il postino e la De Filippi... Liberoquotidiano.it

Una nuova puntata ci attende questa sera - C'è posta per te Clip | Witty TV Witty TV

È stato abbattuto il pallone spia cinese che per giorni, la scorsa settimana, ha sorvolato il territorio statunitense.La Luiss Roma torna alla vittoria dopo lo stop di Roseto e lo fa battendo una diretta concorrente per i primi posti della classifica, ribaltando anche la differenza canestri: finisce 85 a 72 per ...