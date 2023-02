Ultime Notizie Roma del 03-02-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 3 febbraio 2023)dailynews radiogiornale Enel ritrovate l’ascolto da Francesco Vitale un pallone aerostatico irto orecchie Trony in volo sopra gli Stati Uniti una spy-story che ricorda i tempi della guerra fredda torta però tenere le redini del pallone non sono i sovietici si tratta quanto pare di un pallone cinese cambiano i tempi cambiano gli avversari l’aggressione mano armata sarebbe avvenuta la scorsa domenica mamma tira famiglia che le forze dell’ordine hanno chiesto discrezione l’irruzione di tre banditi pistole alla mano che hanno rapinato nella sua villa Bergamo Roby Facchinetti 78 anni vocalist dei Pooh in casa c’era anche la sua famiglia e tre rapinatori sono poi fuggiti con gioielli e altri oggetti di valore a più di 100 giorni di inizio dello sciopero della fame di Alfredo cospito estendiamo l’appello a tutti gli individui gruppi e organizzazioni collettivi e a ...