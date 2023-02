Pd | Schlein | “Insulti antisemiti per il mio naso”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 3 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Ricvevo iper il mio”. E’ la denuncia di Elly, candidata alla segreteria del Pd. “Ilè senza dubbio una parte importante del mio corpo. E da quando mi sono candidata è diventato due cose insieme: prima un simbolo. E subito dopo un bersaglio”, dice a ‘Tpi’ aggiungendo: “Si è attivato un vero e proprio esercito di odiatori che parte dal mioe dal mio cognome per esprimere ignobili sentimenti” ma “io non sono ebrea, perché come sapete la trasmissione avviene per linea matrilineare. Ma la cosa più folle è il dibattito sul mio. Perché non è un ‘ebreo’ che ho ereditato da mio padre, come scrivono i razzisti nella rete. È un ...