L'atmosfera accogliente ed elegante rende iluna meta privilegiata, grazie alla sua sala dalle luci soffuse, che penetrano dalle finestre con affaccio su Via Veneto. Il ristorante gourmand, situato al piano terra di uno degli ...Il sole anche d'inverno E due ricette (di pasta) d'autore Il Pastificio Felicetti, protagonista di 'Identità di Pasta', e due chef di livello, Massimo Piccolo (, a Roma), e Andrea ...

Il Flora Restaurant torna a deliziare palati romani dopo opera restyling Agenzia askanews

Chef Massimo Piccolo del Flora Restaurant presente a Identità Milano Horeca News

Identità Golose 2023: al congresso si mangia e si beve in 15 stand Scatti di Gusto

Una dolce Epifania con le proposte delle pasticcerie, dei ristoranti e ... Il Faro online

Cenone di Capodanno: ristoranti aperti a Roma RomaToday

Roma, 3 feb. (askanews) - L'atmosfera accogliente ed elegante rende il Flora Restaurant una meta privilegiata, grazie alla sua sala dalle ...When it was open, JOY was home to outdoor restaurant FLORA , that served ‘hyper seasonal, beautifully simple summer food’ with daily changing blackboard menus written by Parle.