Traffico Roma del 02-02-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Luceverdeun buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna ulteriori disagi per un precedente incidente tra Casilina e nome non si escludono maggiori difficoltà per chi si trova sul tratto Urbano della A24 in direzione del dopo Viale Palmiro Togliatti code possibili su via del Foro Italico e tangenziale est in particolare per i lavori che comportano il transito con riduzione di carreggiata tra Corso di Francia e via delle Valli verso San Giovanni ricordiamo il cantiere la chiusura in fascia torna dalle 22 alle 6 del mattino della galleria Fleming prudenza per il divieto di transito tra Corso di Francia e viale Tor di Quinto Provenendo dal Olimpico massima attenzione per l’incidente che ha provocato la momentanea chiusura di via del Canale della Lingua altezza via dei Pescatori per chi arriva da via ...