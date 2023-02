(Di giovedì 2 febbraio 2023) Seuno come José Mourinho , unico allenatore a vincere tutte le competizioni europee e a fare il Triplete in Italia, puòallora forse davvero la, in Coppa Italia, ha la...

Seuno come José Mourinho , unico allenatore a vincere tutte le competizioni europee e a fare il Triplete in Italia, può nulla allora forse davvero la, in Coppa Italia, ha la maledizione ...... un ministro che non puòschermarsi dietro il fatto che sia stata investita della questione la Procura di, perché lui ha dei doveri di vigilanza su questo patrimonio informativo che non ...

Roma, neppure Mou può nulla contro la maledizione della Decima. E del dieci Corriere dello Sport

Cremonese in semifinale di Coppa Italia dopo 36 anni: battuta la ... Sportitalia

Clamorosa Cremonese, dopo il Napoli elimina una Roma mai così brutta La Gazzetta dello Sport

Zaniolo, lettera a sorpresa: "Mi metto a completa disposizione della famiglia Roma" Corriere dello Sport

Zaniolo cancellato dalla Roma: ha ricevuto una foto del suo ... Sport Fanpage

La Roma è ferma a nove Coppe Italia dal 2008 e negll ultimi 15 anni ha giocato una finale: dieci anni fa, contro la Lazio. Ed è finita malissimo ...La lettera di Zaniolo, la presa d'atto della società, il tempo che scorre e una soluzione che dopo le ultime convulse settimane andrà trovata. Convivenza forzata per i prossimi mesi, questo è sicuro.